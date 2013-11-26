Петербург входит в рейтинг регионов РФ с "суперзарплатами" от 150 тыс. рублей

За полгода в стране было открыто 242 тыс. подобных предложений, что составляет 8% от всех представленных на рынке вакансий.

Северная столица оказалась в топе российских регионов с "суперзарплатами" от 150 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

В период с января по июнь 2022 года в РФ было открыто 242 тыс. вакансий с таким размером оплаты труда. Эта цифра составила 8% от общего числа предложений. В городе на Неве доход в 150 тыс. рублей и более предлагается в 9,8% позиций.

Помимо Петербурга, в рейтинге представлены Магаданская область, Республика Саха, Чукотский АО, Ненецкий АО, Республика Коми. Отметим, что 39% вакансий с "суперзарплатой" приходится на работников консалтинга. Также на подобную сумму вполне можно рассчитывать специалистам категорий "Высший менеджмент", "Добыча сырья", "Информационные технологии, интернет, телеком" и "Строительство, недвижимость".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стало проще найти работу из-за роста числа вакансий.

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