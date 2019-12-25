В Петербурге стало проще найти работу из-за роста числа вакансий

За прошлый месяц работодатели разместили около 100 тыс. новых предложений для соискателей.

Петербург постепенно оправляется от кризиса на рынке труда. За июнь 2022 года в городе было размещено примерно 100 тыс. новых вакансий. Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску работы HH.ru.

Кроме того, новые рабочие места значительно уменьшили конкуренцию между соискателями. Если в мае на 1 вакансию претендовали 8 человек, сейчас это количество сократилось до 6-ти.

Аналитики добавляют, что такие результаты напрямую связаны с динамикой спроса и предложения в регионе, поскольку сейчас число новых вакансий выросло на 11%, а количество размещенных резюме наоборот сократилось на 1,4% по сравнению с прошлым месяцем.

Наиболее востребованные сферы в Северной столице на данный момент - образование, продажи, IT, строительство и производство, отметили специалисты.

Ранее мы сообщили о том, что за месяц число работников в простое сократилось в 1,5 раза в Петербурге.

Фото: Piter.TV