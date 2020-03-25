За месяц число работников в простое сократилось в 1,5 раза в Петербурге

В режиме неполной занятости находятся 4 920 человек на 80 предприятиях.

На сегодняшний день в Петербурге в простое находится 77 предприятий. Временно на работу не ходят 11 065 человек. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказали в пресс-службе комитета по труду и занятости.

В режиме неполной занятости находятся 4 920 человек на 80 предприятиях. За месяц число работников сократилось примерно в 1,5 раза. На 10 июня их было 15 523 на 78 предприятиях. Сокращение могло произойти за счет перезапуска ресторанов "Макдоналдс" под вывеской "Вкусно — и точка".

Ранее мы писали, что вакансии в сфере параллельного импорта появились в Петербурге.

Фото: Piter.tv

