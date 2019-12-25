"Строительный" вице-губернатор Николай Линченко создал страницу в "ВКонтакте"

Пока чиновник только оформляет страницу.

У вице-губернатора Петербурга Николая Линченко появилась страница в "ВКонтакте". Первая запись на стене была размещена 27-го октября. На данный момент страница не верифицирована.

Линченко курирует деятельность Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитета по строительству, Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Напомним, в августе этого года Смольный поручил чиновникам вести страницы в социальных сетях. Странички обязательно должны быть созданы в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Facebook, YouTube. Некоторые представители исполнительной власти уже выполнили требование. Среди них, например, вице-губернатор Ирина Потехина, которая проводит на своей странице опросы среди педагогов и родителей школьников.

Фото: Николай Линченко / VK