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"Строительный" вице-губернатор Николай Линченко создал страницу в "ВКонтакте"
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

"Строительный" вице-губернатор Николай Линченко создал страницу в "ВКонтакте"

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Пока чиновник только оформляет страницу.

У вице-губернатора Петербурга Николая Линченко появилась страница в "ВКонтакте". Первая запись на стене была размещена 27-го октября. На данный момент страница не верифицирована.

Линченко курирует деятельность Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитета по строительству, Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. 

Напомним, в августе этого года Смольный поручил чиновникам вести страницы в социальных сетях. Странички обязательно должны быть созданы в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Facebook, YouTube. Некоторые представители исполнительной власти уже выполнили требование. Среди них, например, вице-губернатор Ирина Потехина, которая проводит на своей странице опросы среди педагогов и родителей школьников.

Фото: Николай Линченко / VK

Теги: линченко, смольный, социальные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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