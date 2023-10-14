Скотт Риттер оценил печальный исход конфликта для ВСУ.

Российские Вооруженные силы добились впечатляющих успехов на территории Донецкой области в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее мнение высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер, выступая в эфире YouTube-канала Gegenpol. Иностранный эксперт заметил, что армия Москвы перешла к наступлению по всей линии соприкосновения, в то время как у ВСУ закончились новые боевые подкрепления.

Наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может. Кризис начался еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. США оказались в затруднительном положении с самого начала. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Аналитик полагает, что в настоящее время американская администрация находятся в политическом кризисе по поводу продолжения поддержки Украины.

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Фото и видео: YouTube / Gegenpol