Вооруженные силы Украины оказались в ужасной ситуации на территории Запорожской и Харьковской областях. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По словам иностранного аналитика, в скором времени региональный конфликт между Москвой и Киевом завершится полным крахом армии ВСУ. Это связано с тем, что Украина практически исчерпала свои человеческие ресурсы и вооружение.
Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают. Контрнаступление просто остановилось.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США.
Фото и видео: YouTube / Through the eyes of
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