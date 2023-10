"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта

Скотт Риттер считает, что ВСУ ждет крах.

Вооруженные силы Украины оказались в ужасной ситуации на территории Запорожской и Харьковской областях. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По словам иностранного аналитика, в скором времени региональный конфликт между Москвой и Киевом завершится полным крахом армии ВСУ. Это связано с тем, что Украина практически исчерпала свои человеческие ресурсы и вооружение.

Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают. Контрнаступление просто остановилось. Скотт Риттер, экс-разведчик США

