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"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США

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Скотт Риттер оценил тактику ВСУ и НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе собственного контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный специалист заметил, что тактика Североатлантического военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику ради того, чтобы прорвать линию обороны, а не подразумевает отдельные вылазки небольшими группами солдат.

Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. <…> Они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

По словам эксперта, блок НАТО установил искусственные временные рамки для наступления армии киевского режима в регионе конфликта из-за нарастающей усталости мира от него и истощения собственных запасов вооружений.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: владимир зеленский, всу, нато, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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