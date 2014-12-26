Скотт Риттер оценил тактику ВСУ и НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе собственного контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный специалист заметил, что тактика Североатлантического военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику ради того, чтобы прорвать линию обороны, а не подразумевает отдельные вылазки небольшими группами солдат.

Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. <…> Они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают. Скотт Риттер, экс-разведчик США

По словам эксперта, блок НАТО установил искусственные временные рамки для наступления армии киевского режима в регионе конфликта из-за нарастающей усталости мира от него и истощения собственных запасов вооружений.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong