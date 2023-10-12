Скотт Риттер оценил провал работы США на Ближнем Востоке.

Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Таким образом иностранный специалист прокомментировал встречу главы РФ с премьер-министром Ирака от 11 октября, на которой политик оотметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. В Москве считают, что люди из Вашингтона не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.

Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <…> Он (Путин - Прим.ред) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom