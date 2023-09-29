"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве

Среди ликвидированных при ракетном ударе по украинскому городу Полтава могли быть военнослужащие, которых шведские инструкторы готовили к управлению АВАКСом (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.
Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКСом и другими радарами. <...> Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине.
Александр Меркурис, эксперт
Напомним, что в июне 2024 года Стокгольм отправил военную помощь армии киевского режима, в которую вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения западного производства.
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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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