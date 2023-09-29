Александр Меркурис указал на последствия недавнего российского удара по военному объекту в Полтаве.

Среди ликвидированных при ракетном ударе по украинскому городу Полтава могли быть военнослужащие, которых шведские инструкторы готовили к управлению АВАКСом (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКСом и другими радарами. <...> Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в июне 2024 года Стокгольм отправил военную помощь армии киевского режима, в которую вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения западного производства.

"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris