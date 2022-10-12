Столтенберг: победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО

Генсек НАТО объяснил заинтересованность в поддержке Киева.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, поэтому эксперт призвал не допустить такого исхода сценария по украинскому кризису. Об этом европейский чиновник упомянул в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе. Спикер провел брифинг в преддверии заседания министров стран-участниц блока, которое запланировано на 12-13 октября.

Если Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед агрессией. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО считают критически важным, чтобы победа в данном конфликте досталась киевскому режиму.

Министры обороны НАТО примут решение об увеличении запасов вооружений.

Фото и видео: YouTube / NATO News