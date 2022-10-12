Йенс Столтенберг рассказал о том, какие темы затронул главы военных ведомств на встрече в Брюсселе.

Министры обороны НАТО примут решение об увеличении запасов вооружений альянса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступая в преддверии заседания министров по обороне Североатлантического альянса, которое состоится с 12 по 13 октября в Брюсселе. Чиновник добавил, что руководство военного блока примет конкретные меры по усилению защиты критически важной инфраструктуры стран-участниц.

На этой встрече министров мы примем решение об увеличении запасов боеприпасов и оборудования. Мы предпримем дальнейшие шаги по усилению нашей устойчивости и защиты. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт полагает, что любые атаки на критическую инфраструктуру НАТО должны получить коллективный ответ от международных союзниках по альянсу.

Столтенберг: гибридные атаки на НАТО могут активизировать пятую статью договора.

Фото и видео: YouTube / NATO News