Столтенберг: гибридные атаки на НАТО могут активизировать пятую статью договора

Генсек военного альянса объяснил, что обеспокоен атаками на "Северные потоки".

Столтенберг заявил, что гибридные атаки на НАТО могут активизировать пятую статью договора. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе. Он ответил на вопросы СМИ в преддверии заседания министров по обороне, которое состоится 12 и 13 октября. Генсек отметил, что руководство блока ожидает презентации результатов международного расследования по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Генсек добавил, что оценка чрезвычайной ситуации будет дана только после обнародования этих результатов.

Надо дождаться его результатов. Но я могу сказать, что мы отслеживаем каждый инцидент, который мог бы представлять собой гибридную или кибератаку против союзников по НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт уверен в том, что атаки такого рода на общую инфраструктуру государств натовского блока, а также кибернападения, могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО. В этом документе идет речь о коллективной обороне стран-участниц.

НАТО проведет давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию".

Фото и видео: YouTube / NATO News