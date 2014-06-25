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НАТО проведет давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию"

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Йенс Столтенберг не хочет отказываться от регулярных маневров альянса.

НАТО проведет давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию". Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг в ходе брифинга в преддверии заседания глав национальных министерств по обороне от Североатлантического военного альянса, которое состоится 12 и 13 октября в Брюсселе. Чиновник не думает, что эти маневры следует отменить из-за украинского кризиса.

Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения в Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению эксперта, Запад и НАТО подали бы мировому сообществу "крайне неверный посыл", если бы внезапно приняли постановление об обмене регулярных мероприятий, которые были запланированы уже давно.

Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News

 

Теги: военные учения, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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