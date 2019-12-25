"Стыд нас объединяет": пользователи соцсетей отреагировали на показ протестов в США в финале "Брата 2"

В десятках городов США несколько дней проходят акции протеста против полицейского насилия из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В воскресенье, 7 июня, Первый канал после показа знаменитой киноленты Балабанова "Брат 2" заменил финальные титры на кадры протестов в США. Речь идёт об акциях в городах Америки против полицейского насилия из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеоряд сопровождался песней "Гудбай, Америка". Пользователей возмутил такой креатив. Piter.TV собрал самые острые реакции пользователей на соответствующую ситуацию.

Реакция пользователей

Многие пользователи сошлись во мнении, что таким образом Первый канал захотел просто "притянуть за уши" историю с протестами в США к фильму, который уже стал классикой в России.

Ребята, скажите, что это вброс! Ну не мог федеральный канал такое показать! Или я уже ничего понимаю в этой жизни это как? Это зачем? Это для чего? @ROLEXX777, Twitter

Многие пользователи заявили, что таким образом Первый канал просто испортил показ "Брата 2". Также зрители заявили, что испытывают стыд за соответствующие поступки телеканала.

Также на нестандартные титры к киноленте Балабанова отреагировал известный блогер BadComedian. В его группе во "ВКонтате" появился пост с фрагментом трансляции Первого канала.

Первый канал решил показать "Брат 2" в честь двадцатилетия фильма. Убрав титры и заменив их на записи новых протестов в США под песню "Последнее письмо" Наутилусов. Эт странно.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали Первый канал и отметили, что телеканал также может выражать своё мнение и шутить на такие темы, а другие — пристыдили их и напомнили, что ситуация совсем не смешная.

Продюсер "Брата 2" о замене титров

Сергей Сельянов отметил, что с точки зрения закона канал ничего не нарушил. Ведь, Первый канал получил права на показ киноленты "Брат 2". Сельянов подметил, что это не была премьера киноленты и "Брат 2" практически наизусть знают многие россияне.

"Если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить" Сергей Сельянов

Также продюсер отметил, что зрителям стоит обратить внимание на то, насколько качественно это сделано.

Реакция Первого канала

Первый канал сделал официальное заявление касательно "замены" титров в воскресном показе киноленты "Брата 2". По словам представителей телеканала, кадры с протестами под песню "Гудбай, Америка" никак не относятся к фильму. Их показали уже в новостной программе "Время".

В сообщении Первого канала отмечается, что они не показывают финальные титры всех фильмов, как и многие другие каналы. Телеканал показал "Брата 2", приурочив показ к 20-летию фильма.

Напомним, что США окунулись в волну протестов после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции. Один из правоохранителей в течение 8 минут коленом давил на сонную артерию потерпевшего. Задержанный в этот момент неоднократно говорил: "Не могу дышать". После этого инцидента четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве. Однако страну охватили протесты. Толпы людей выходят на улицы разных городов США и просят искоренить расизм.

Ранее мы сообщали о том, что Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в "Брате 2".

Фото:скриншоты Twitter

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин