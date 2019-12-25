Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата 2"

Кадры из США под композицию "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе.

Первый канал сделал официальное заявление, в котором пояснил, что не менял финальные титры фильма "Брат 2" Алексея Балабанова. По словам представителей телеканала, кадры с протестами в США под композицию "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе "Время". Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Ранее в СМИ появилась информация, что 7 июня телеканал показал "Брата 2", приурочив показ к 20-летию фильма. При этом вместо финальных титров фильм якобы завершил видеоряд с акций протестов в США. Кадры с беспорядками транслировались под знаменитую песню "Гудбай, Америка".

Представители телеканала пояснили, что Первый, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом 2" и его 20-летием, в финале показали двух главных создателей картины – Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами и завершился показ фильма. Ровно в 21:00 на Первом началась программа "Время". Первый сюжет вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка".

Продюсер "Брата 2" Сергей Сельянов высказался по поводу возможной замены титров. Он заявил, что этот фильм видели многие. "Если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", - отметил продюсер.

Напомним, волна протестов и беспорядков в США прокатилась после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Один из правоохранителей в течение 8 минут 46 секунд коленом давил на сонную артерию потерпевшего, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После этого инцидента уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Фото: кадр из фильма "Брат 2"