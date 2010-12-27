"Старую деревню" проверяли 2 часа

Бесхозный предмет не был опасен.

Станцию метро "Старая деревня" открыли после пости 2-х часовой проверки. Об этом сообщают в пресс-службе метрополитена.

В 19.54 открыли станцию "Старая деревня" для пользования пассажиров. "Бесхозник" проверили, опасных предметов не обнаружили. Очевидцы говорят о том, что проверка бесхозного предмета проходит в два этапа.

Примерно в 19-10 на станцию на электричке приехала кинолог с собакой. Возможно, в несколько этапов осуществляется проверка безхозного предмета.

Напомним, что станцию закрыли в 19.15. Сейчас она продолжает работать в штатном режиме.

Фото: Piter.TV