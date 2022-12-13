Вице-губернатор Станислав Казарин ответит на вопросы горожан 16 февраля

Трансляция начнется в 20:00.

В феврале пройдет прямая линия с вице-губернатором Станиславом Казариным. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Чиновник ответит на вопросы жителей Северной столицы и ведущего Юрия Зинчука. Прямой эфир запланирован на 16 февраля. Трансляция начнется в 20:00 на телеканале "Санкт-Петербург".

Напомним, что Станислав Казарин занимается вопросами цифровизации и развития садоводства и огородничества. Вопросы представителю Смольного можно задать, позвонив на горячую линию.

Ранее на Piter.tv: в Шлиссельбурге Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука ждут консервация и ремонт.

Фото: Pixabay