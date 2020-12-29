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"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении
Сегодня, 13:49
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matveyvn

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении

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Объединение левых сил станет началом справедливого пути в России, считает Миронов.

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении. Об этом пишут "РИА Новости".

Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России. Лидер СР Сергей Миронов оценил данное событие как историческое. По его словам, объединение левых сил станет началом справедливого пути в России.

Ранее мы писали, что "Справедливая Россия" начала процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Фото: pixabay.com

Теги: за правду, патриоты россии, справедливая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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