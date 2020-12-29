Объединение левых сил станет началом справедливого пути в России, считает Миронов.

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении. Об этом пишут "РИА Новости".

Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России. Лидер СР Сергей Миронов оценил данное событие как историческое. По его словам, объединение левых сил станет началом справедливого пути в России.

Ранее мы писали, что "Справедливая Россия" начала процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".

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