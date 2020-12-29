Съезд представителей трех партий запланирован на 22 февраля.

"Справедливая Россия" начала процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов в интервью журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня на президиуме центрального совета партии "Справедливая Россия" принято следующее решение. Принято решение, что мы вступаем в процесс объединения. Сергей Миронов, глава "Справедливой России"

Съезд представителей трех партий запланирован на 22 февраля. На нем обсудят название партии, ее устав и руководящие органы. Миронов отметил, что "предлагается короткое название "Справедливая Россия - За правду", полное название - "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду".

Ранее мы сообщали, что "Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Видео: YouTube / Первый политический