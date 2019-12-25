Официальное заявление сетевой ритейлер сделает позднее.

"Спортмастер" временно закроет свои магазины в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Своих работников сеть предлагает временно устроить другим ритейлерам. При этом, как сообщает источник издания, сотрудники компании смогут вернуться в "Спортмастер" сразу, как будет снят режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Работникам, которые не смогут найти работу после временного сокращения, "Спортмастер" выплатит компенсацию в размере одного МРОТ.

Официальное заявление спортивный сетевой ритейлер сделает позднее.

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