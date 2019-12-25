В стране введены моратории на банкротства сроком на шесть месяцев, на внеплановые проверки.

Правительство утвердило перечень мер по спасению экономики от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе перечислены отрасли экономики, наиболее пострадавшие от распространения коронавируса. Это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт, деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Меры, которые должны помочь бизнесу пережить кризис в связи с коронавирусом, следующие. Предприниматели смогут получить отсрочку по выплатам всех налогов сроком на шесть месяцев, на столько же можно отсрочить платежи страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий или по кредитам для субъектов МСП.

Также в стране введены моратории на банкротства сроком на шесть месяцев, на внеплановые проверки. Государство будет предоставлять гарантии и субсидии бизнесам, которые работают в реальном секторе.

Ранее Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию.