Спасаем урожай огурцов: что делать, если завязи желтеют

Завязи огурцов чаще всего опадают от недостатка света и нехватки озона.

Иногда огородники вместо желанного результата на огуречной рядке видят, что завязи желтеют и опадают. Член Российского ботанического общества Александр Сидельников в беседе с телеканалом 360.ru объяснил, что при виде пожелтевшей завязи не нужно сразу использовать удобрения.

Так происходит, когда условия для выращивания не соответствуют какому-то внутреннему стандарту. Растение стоит подкармливать только то, которое нормально развивается и плодоносит Александр Сидельников, садовод

По словам эксперта, чаще всего завязи на огурцах желтеют из-за неподходящего температурного режима или нарушения влажности. Поэтому вместо обычных удобрений нужно использовать стимуляторы роста – аминокислоты, например, "Эпин", "Циркон", "Гибберсиб" и сульфат магия.

Сидельников предупредил, что если в подкормках есть минеральные формы азота, то это вызовет накопление нитратов в огурцах. В торговой точке при покупке удобрений, стоит обратить внимание на то, чтобы содержание калия было больше 10 процентов, добавил садовод.

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