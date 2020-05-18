"Спартак" выкупил контракт Соболева у "Крыльев Советов"

Нападающий входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России.

Московский "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом Александром Соболевым.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, клуб активировал опцию выкупа трансфера игрока у самарских "Крыльев Советов".

Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Александр Соболев, нападающий "Спартака"

Напомним, Александр Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" на правах аренды в январе 2020 года до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата — 10 голов.

Ранее Александр Соболев рассказал о сравнениях с Артемом Дзюбой.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow