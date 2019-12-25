"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Матч состоится 3 или 4 августа в Москве.

Московский футбольный клуб "Спартак" встретится в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Об этом говорится в официальном микроблоге российского ФК в Twitter.

Жеребьевка состоялась 19 июля. Стало известно, что матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра состоится 10 августа. Победитель отправится в плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба и сборной России по футболу Артем Дзюба назвал самые популярные клубы страны. По его словам, "Зенит" и "Спартак" являются самыми ведущими футбольными командами России.

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