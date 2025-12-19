"Спартак" обыграл "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:1 в матче КХЛ

Красно-белые уверенно победили китайский клуб в Петербурге.

Московский "Спартак" одержал победу над "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Спартаком" и "Шанхай Дрэгонс" завершился победой российской команды со счетом 3:1. Встреча прошла 20 января на ледовой арене в Санкт-Петербурге. В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Демид Мансуров, отличившийся на 24-й минуте, Адам Ружичка, поразивший ворота соперника на 26-й минуте, и Павел Порядин, забивший на 45-й минуте встречи. Единственную шайбу у команды из Китая забросил Кевин Лабанк на 58-й минуте матча.

После этой победы "Спартак" набрал 53 очка по итогам 46 проведенных матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Для "Шанхай Дрэгонс" это поражение стало четвертым подряд. Китайский клуб имеет 43 очка после 46 игр и располагается на девятой позиции конференции.

Фото: Telegram / Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс