"Спартак" обыграл СКА со счетом 3:2 в Петербурге

Первый гол был забит на 10 минуте.

В воскресенье, 20 октября, в Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. На лед вышли состязаться друг с другом "СКА" и "Спартак". По итогам матча петербургский клуб проиграл со счетом 2:3.

"Спартак" забил первую уже на 10 минуте игры. Шайбу в ворота занес Мартиньш Карсумс. Далее москвичи забили голы на 15 и 22 минуте. СКА в первом тайме смогли забить лишь один гол. Второй был исполнен под конец игры на 59 минуте.

Главный тренер "Спартака" Олег Знароков с 2016 по 2018 год возглавлял клуб СКА. В это время петербургский клуб выиграл Кубок Гагарина.

СКА продолжают держаться на втором месте Западной конференции. На счету команды 24 очка.

Ранее мы сообщали, что в СКА вернулся Антон Бурдасов.

Фото: ska.ru