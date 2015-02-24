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"Спартак" одержал победу над "Наполи" в пятом туре Лиги Европы
Сегодня, 22:01
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"Спартак" одержал победу над "Наполи" в пятом туре Лиги Европы

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Матч завершился со счетом 2:1.

Московский "Спартак" одержал победу над итальянским "Наполи". Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей. 

Оба мяча в ворота противника забил нападающий московского клуба Александр Соболев с разницей почти в 30 минут. Он открыл счет уже на 3-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 28-й минуте у "Спартака" было на счету два мяча. Во втором тайме гости напомнили о себе. На 64-й минуте Элиф Элмас приносит "Наполи" мяч, однако он не повлиял на исход игры. 

После пяти игр "Спартак" с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице группы С.

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Теги: лига европы, матч, наполи, спартак
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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