"Спартак" готов предоставить свой стадион врачам для борьбы с коронавирусом

За последние сутки в Москве зафиксировали 1959 новых случаев заражения COVID-19.

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн в интервью агентству ТАСС заявил, что красно-белые готовы предоставить стадион "Открытие Арена" врачам для борьбы с эпидемией коронавируса. За последние сутки в Москве зафиксировали 1959 новых случаев заражения COVID-19.

Мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие-Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях. Томас Цорн, гендиректор "Спартака"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей.

Видео: YouTube / Открытие Арена