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"Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

"Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

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Персонажа озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что "Союзмультфильм" завершил работу над образом Зайца из мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Образы подверглись капитальной переработке. Персонажи стали ещё моложе и современнее.

Стоит отметить, что в мультфильме появятся новые персонажи — сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля. 

Планируется, что новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами "Роза Хутор".

Ранее мы сообщали о том, что Золушка сменит пол и цвет кожи в новом фильме от Disney.

Фото:Союзмультфильм

Теги: ну погоди, перезапуск мультфильма ну погоди, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Культура,

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