"Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что "Союзмультфильм" завершил работу над образом Зайца из мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.
Образы подверглись капитальной переработке. Персонажи стали ещё моложе и современнее.
Стоит отметить, что в мультфильме появятся новые персонажи — сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля.
Планируется, что новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами "Роза Хутор".
Ранее мы сообщали о том, что Золушка сменит пол и цвет кожи в новом фильме от Disney.
Фото:Союзмультфильм
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