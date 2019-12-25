"Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

Персонажа озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что "Союзмультфильм" завершил работу над образом Зайца из мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Образы подверглись капитальной переработке. Персонажи стали ещё моложе и современнее.

Стоит отметить, что в мультфильме появятся новые персонажи — сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля.

Планируется, что новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами "Роза Хутор".

Ранее мы сообщали о том, что Золушка сменит пол и цвет кожи в новом фильме от Disney.

Фото:Союзмультфильм