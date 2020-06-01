В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку". Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Отмечается, что проект предназначен для школьников. Премьера мультфильма состоялась 1 июня на канале "О!". Авторы проекта намерены выпустить два сезона, которые будут содержать 26 эпизодов.
Известно, что над мультипликацией работала член Международной ассоциации аналитической психологии Анна Скавитина.
Ранее мы сообщали о том, что в автобусах и троллейбусах Петербурга покажут детские видеоролики о ПДД.
Видео:Союзмультфильм/YouTube
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