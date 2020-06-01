Планируется выпустить два сезона, содержащих по 26 эпизодов.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку". Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Отмечается, что проект предназначен для школьников. Премьера мультфильма состоялась 1 июня на канале "О!". Авторы проекта намерены выпустить два сезона, которые будут содержать 26 эпизодов.

Известно, что над мультипликацией работала член Международной ассоциации аналитической психологии Анна Скавитина.

Ранее мы сообщали о том, что в автобусах и троллейбусах Петербурга покажут детские видеоролики о ПДД.

Видео:Союзмультфильм/YouTube