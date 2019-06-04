В автобусах и троллейбусах Петербурга покажут детские видеоролики о ПДД

На мониторы попадут лучшие ролики, участвующие в творческом конкурсе.

На мониторах в салонах петербургского транспорта покажут детские видеоролики на тему "Безопасность дорожного движения". Аналогичный творческий конкурс для юных горожан стартовал 1 июня, в транспорте окажутся лучшие видео, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В созданном видеоролике детям предложили рассказать сверстникам о ПДД и безопасном поведении на дорогах и в транспорте. Рассказывать можно об отдельных нарушениях или правилах или о необходимости правил в целом, формат может быть любым. Участниками могут стать как семейные команды с первоклашками, так и дети от 10 до 17 лет. Работы принимаются до 25 августа. Известно, что финалистов конкурса наградят призами. Подробности можно найти на сайте комитета по транспорту.

Ранее мы писали, что в Петербурге специальные автобусы перевезли около 3000 пассажиров, которые вернулись из-за рубежа.

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