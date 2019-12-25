Всех прибывших туристов в обязательном порядке проверяют медики и специалисты Роспотребнадзора.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Петербурге специальные автобусы перевезли около 3000 пассажиров, которые вернулись из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Соответствующие автобусы встречают петербуржцев, которые прибыли в Северную столицу. В "Пулково" пассажиров сначала обследуют, а затем общественный транспорт отвозит их по домам.

Пассажиры благодарили сотрудников "Пассажиравтотранса" за комфортные поездки.

Ранее мы сообщали о том, что перелетные чибисы облюбовали очистные сооружения петербургского Водоканала.

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