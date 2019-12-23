В сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке

Премьера приурочена к 50-летию мультфильма.

Студия "Союзмультфильм" выпустила продолжение мультфильма о медвежонке Умке, которое завершило трилогию о его приключениях. Премьера приурочена к 50-летию мультфильма.

Первая часть мультика вышла в 1969 году, вторая – в 1970 году. В первой части медвежонок познает мир, во второй взрослеет и отправляется в путешествие, в третьей – возвращается домой, к маме. Создатели трилогии хотели показать важность искренней дружбы и пример доброго отношения к братьям нашим меньшим.

В 2019 году 50-летний юбилей празднует не только "Умка", но и другие советские мультфильмы: "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух" и "Бременские музыканты".

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" хочет перезапустить культовый мультфильм "Ну, погоди!". Зрители увидят 26 новых серий. Премьера состоится в начале лета 2020 года.

Видео: YouTube / "Союзмультфильм"