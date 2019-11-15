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"Союзмультфильм" перезапустит культовый мультфильм "Ну, погоди!"

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Зрители увидят сразу 26 серий .

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что студия "Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!". Об этом сообщила Юлиана Слащева в рамках на VIII  международном культурном форуме в Петербурге. 

По словам председатель правления студии, перезапуск связан с 50-летием героев.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!"",

—сказано в сообщении.

 "Союзмультфильм" намерен снять сразу 26 серий "Ну, погоди!". Первая серия увидит свет в начале лета 2020 года. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн "подрался" в Петербурге с космонавтом под звуки балалайки.

Видео:Мультики студии Союзмультфильм/YouTube

 

Теги: кино, культура, новости спб, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Картина дня,

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