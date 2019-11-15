"Союзмультфильм" перезапустит культовый мультфильм "Ну, погоди!"

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что студия "Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!". Об этом сообщила Юлиана Слащева в рамках на VIII международном культурном форуме в Петербурге.
По словам председатель правления студии, перезапуск связан с 50-летием героев.
"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!"",
—сказано в сообщении.
"Союзмультфильм" намерен снять сразу 26 серий "Ну, погоди!". Первая серия увидит свет в начале лета 2020 года. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".
Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн "подрался" в Петербурге с космонавтом под звуки балалайки.
Видео:Мультики студии Союзмультфильм/YouTube
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