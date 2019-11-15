"Союзмультфильм" перезапустит культовый мультфильм "Ну, погоди!"

Зрители увидят сразу 26 серий .

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что студия "Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!". Об этом сообщила Юлиана Слащева в рамках на VIII международном культурном форуме в Петербурге.

По словам председатель правления студии, перезапуск связан с 50-летием героев.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!"", —сказано в сообщении.

"Союзмультфильм" намерен снять сразу 26 серий "Ну, погоди!". Первая серия увидит свет в начале лета 2020 года. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн "подрался" в Петербурге с космонавтом под звуки балалайки.

Видео:Мультики студии Союзмультфильм/YouTube