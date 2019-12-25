"Союзмультфильм" выпустит пять новых сериалов в 2021 году

Всего в производстве находятся 43 проекта.

Студия "Союзмультфильм" занимается разработкой 43 проектов. Из них пять зрители увидят уже в 2021 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова председателя правления студии Юлианы Слащевой.

На различных стадиях разработки находятся 20 сериалов, пять полнометражных фильмов, 18 авторских короткометражных картин. Девять сериальных проектов уже в эфире, еще пять планируется выпустить в следующем году.

За семь месяцев удаленной работы "Союзмультфильм" в разы превысил объемы производства, создав дистанционно более 80 серий разных проектов. За год на студии произвели более 1 тысячи минут анимации. В 2021 году этот показатель планируется увеличить вдвое – до 1800 минут.

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Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм