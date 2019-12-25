31 декабря выйдет новогодняя серия мультфильма о Чебурашке

Премьера состоится на видеоплатформе Start.

В канун Нового года, 31 декабря, на видеоплатформе Start выйдет короткометражка о приключениях Чебурашки и крокодила Гены "Чебурашка. Секрет праздника". Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

Мультик будет музыкальным. Песню для любимых персонажей написал Леонид Агутин. Чебурашку озвучила певица Анжелика Варум, а крокодил Гена будет говорить голосом Леонида Ярмольника.

Сюжет мультфильма создатели не раскрывают. Известно одно, что главным героям вновь предстоит столкнуться с проделками старухи Шапокляк. Однако в финале истории восторжествует дружба.

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Фото: кадр из мультфильма Романа Качанова "Чебурашка", 1972 год