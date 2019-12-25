"Союзмультфильм" готовит детектив "Золотой Улей" по сценарию Донцовой

Картина будет рассчитана на широкую семейную аудиторию.

Студия "Союзмультфильм" готовит к выходу комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей", снятый по сценарию Дарьи Донцовой. Предстоящий анимационный фильм будет рассчитан на широкую семейную аудиторию. Об этом заявила продюсер Юлия Осетинская во время питчинга в МИА "Россия сегодня".

"Союзмультфильм" готовит для зрителей не просто развлекательную историю. Детектив будет развивать логику и дедукцию как у детей, так и у взрослых. Дата премьеры пока не известна.

Стоит отметить, что это не первый проект, который создает "Союзмультфильм" по сценарию Донцовой. В сентябре этого года состоялась премьера детективного сериала "Тайны медовой долины". История рассказывает о бельчонке Чинке и сове Софи, которые распутывают цепочку странных событий, происходящих на загадочном острове.

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Фото: ВКонтакте / Дарья Донцова - официальная группа