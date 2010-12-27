В сеть выложена вторая серия "Возвращение в Простоквашино"

Новая серия мультфильма появилась в пятницу в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru".

"Союзмультфильм" выпустил вторую серию известного мультика "Возвращение в Простоквашино". Эксклюзивная премьера состоялась в пятницу. Ролик выложили в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

В новой серии мультфильма пса Шарика озвучивает Гарик Сукачев, почтальон Печкин по-прежнему говорит голосом Ивана Охлобыстина, а мама Дяди Федора — голосом Юлии Меньшовой. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а кота Матроскина — Антон Табаков.

Первая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" набрала более 25 млн просмотров на YouTube. Хронометраж второй серии составил 6:30 минут.

Ранее мы писали, что Успенский обратился в Генпрокуратуру из-за новых серий "Простоквашино".

Видео: ВКонтакте / "Союзмультфильм"