В 2019 году "Союзмультфильм" выпустит 500 минут анимации

Сегодня, 8 апреля, в России отмечается день анимации.

Более 500 минут анимации "Союзмультфильм" выпустит в 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления студии Юлианну Слащеву.

Это сериалы, авторские фильмы и полнометражные картины. Юлианна Слащева

Раньше такой объем могли производить только все российские студии вместе взятые. Катализатором процесса выступает технопарк "Дом российской анимации", созданный на базе студии. В 2017 году Владимир Путин поручил создать анимационный технопарк. Летом 2018 года было принято решение присвоить киностудии статуса технопарка.

Сегодня, 8 апреля, в России отмечается день анимации. В 1912 году, в этот день вышел первый мультфильм о любви жука-рогача и жука-усача. Праздновать этот день решили в 2012 году, в день столетия.

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Фото: Союзмультфильм/ ВК