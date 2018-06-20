Кот Матроскин дебютировал на радио с новой рубрикой

Первый эфир состоялся 8 апреля на "Русском радио"

Кот Матроскин из "Возвращения в Простоквашино" дебютировал на радио с новой рубрикой. Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Рубрика "Код Матроскина" стартовала 8 апреля в эфире утреннего шоу "Русские перцы" на "Русском радио". К постоянному трио ведущих Антону Юрьеву, Гале Корневой и Алексею Сигаеву присоединился кот Матроскин из Простоквашино.

Голос анимационного персонажа можно услышать в 08:10 по будням. Слушатели смогут сыграть в викторину с известным котом и ответить на вопросы об известных личностях. Победителям достанутся призы от "Союзмультфильма".

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Фото: Instagram / sharrrik, ВКонтакте / "Союзмультфильм"