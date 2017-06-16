"Союзмультфильм" посвятит Успенскому новую картину

Чебурашка, Крокодил Гена и Шопокляк расскажут о переезде студии.

Союзмультфильм" посвятит свой новый проект Эдуарду Успенскому. Об этом глава студии Юлиана Слащева рассказала в интервью "РИА Новости".



По ее словам, героями новой короткометражной картины "Переезд" станут Чебурашка, Крокодил Гена и Шопокляк. Герои расскажут о переезде студии из старого здания на Новослабодской, где она расплагалась 50 лет, на улицу Академика Королева. Вся лента была создана с помощью технологий 3D-графики. В скором времени "Союзмультфильм" опубликует его в интернете.



Слащева также отметила, что студия продолжит создавать картины с персонажами Успенского, так как смогла уладить все юридические вопросы.



Эдуард Успенский умер 14 августа в своем загородном доме. Писателю было 80 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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Фото: ВКонтакте / Эдуард Успенский