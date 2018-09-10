Новое "Простоквашино" покажут на телевидении

Напомним, новые серии знаменитого мультфильмабыли выложены в сеть в начале апреля - в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а также на платформе "Кино Mail.Ru".

Новые серии "Возвращения в Простоквашино" в скором времени покажут на телеканале "Карусель". Об этом сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Десятого сентября новое "Простоквашино" появится в ТВ-эфире - вышедшие ранее серии покажет телеканал "Карусель". Пресс-служба "Союзмультфильма".

Напомним, новые серии знаменитого мультфильма студия выложила в сеть в начале апреля - в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а также на платформе "Кино Mail.Ru". В конце мая студия "Союзмультфильм" открыла YouTube-канал. Пока зрителям показали шесть серий нового "Простоквашино".

В нынешнем проекте пса Шарика озвучивает Гарик Сукачев, а почтальона Печкина - актер Иван Охлобыстин. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Ранее Piter.TV писал о том, что "Союзмультфильм" обвиняют в воровстве персонажей.

Видео: YouTube / Союзмультфильм