"Союзмультфильм" обвиняют в воровстве персонажей

Об этом заявил детский писатель Андрей Усачев.

Андрей Усачев обвинил "Союзмультфильм" в воровстве персонажей. Об этом детский писатель заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Усачев рассказал, что через сторонние фирмы студия предлагает написать новый сценарий со старыми героями мультфильмов.

Я беру и совершенно спокойно пишу "Новые приключения Кота Матроскина" и "Почтальон Печкин - депутат Думы" поясняет писатель

По мнению писателя, такое обращение с чужими персонажами является воровством на государственном уровне.

Также писатель перечислил мультипликации, к которым его просили разработать сценарии. В список попали "Малыш и Карлсон", всеми любимый "Чебурашка", "Винни-Пух" и даже мультфильм со знаком 18+ "Ну, погоди!".

Ранее мы писали о том, что "Союзмультфильм" хочет сделать из попугая Кеши "современного стендапера".

Фото: скриншот из мультфильма "Новое Простоквашино"