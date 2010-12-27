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"Союзмультфильм" обвиняют в воровстве персонажей
Сегодня, 18:57
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IRINA_CHALKINA
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"Союзмультфильм" обвиняют в воровстве персонажей

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Об этом заявил детский писатель Андрей Усачев.

 Андрей Усачев обвинил "Союзмультфильм" в воровстве персонажей. Об этом детский писатель заявил в эфире радиостанции  "Говорит Москва". 

Усачев рассказал, что через сторонние фирмы студия предлагает написать новый сценарий со старыми героями мультфильмов.

Я беру и совершенно спокойно пишу "Новые приключения Кота Матроскина" и "Почтальон Печкин - депутат Думы"

поясняет писатель

По мнению писателя, такое обращение с чужими персонажами является воровством на государственном уровне. 

Также писатель перечислил мультипликации, к которым его просили разработать сценарии. В список попали "Малыш и Карлсон", всеми любимый "Чебурашка", "Винни-Пух" и даже мультфильм со знаком 18+ "Ну, погоди!".

Ранее мы писали о том, что "Союзмультфильм" хочет сделать из попугая Кеши "современного стендапера".

Фото: скриншот из мультфильма "Новое Простоквашино"

 

 

 

 

Теги: андрей усачев , новое простоквашино , союзмультфильм
Категории: Лента новостей Культура Кино

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