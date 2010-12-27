"Солярис" Тарковского выходит в повторный российский прокат

Синематека "Искусство кино" выпустит в повторный прокат фильм Андрея Тарковского "Солярис". 19 декабря отреставрированная картина появится на экранах сети кинотеатров "Каро", а с 24 декабря фильм в широком прокате примут сотни кинотеатров из 70 городов.
"Солярис" — фантастический фильм Тарковского, снятый на киностудии "Мосфильм" в 1972 году. В основу фильма лег роман Станислава Лема. Речь в кино идет о исследовании планеты Солярис космической экспедицией и Океане мучительных воспоминаний, за изучение которого взялся психолог Крис Кельвин.
Кроме того, обещается спецпоказ "Соляриса" в петербургском кинотеатре "Аврора" 14 декабря.
Ранее мы писали, что съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Фото: предоставлено организаторами
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