Снос деревьев на канале Грибоедова остановили после обращения активистов

Инициативная группа считает, что "аварийность" деревьев не доказана.

Напротив дома № 119 на набережной канала Грибоедова остановлена вырубка деревьев до тех пор, пока ГБУ "Мостотрест" не проведёт капитальный ремонт данного участка. Об этом сообщил телеканал "78".

Об этом стало известно из письма аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, опубликованном в группе "Тополя Грибоедова 119" в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что письмо вице-губернатора было составлено в ответ на заявление активистов в Природоохранную прокуратуру. Они просили остановить вырубку тополей до выяснения всех обстоятельств.

По мнению властей города, деревья нуждаются в вырубке из-за нездорового состояния; их корни портят гранитную набережную канала Грибоедова.

Однако неравнодушные граждане считают, что "аварийность" деревьев не доказана.

Напомним, что в декабре 2019-ого года две независимые экспертизы установили, что оснований для вырубки деревьев нет.

Ранее мы сообщили, что на облысевший берег Невы в Усть-Ижоре пообещали вернуть срубленные при ремонте деревья.

Фото: ВКонтакте