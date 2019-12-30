На облысевший берег Невы в Усть-Ижоре пообещали вернуть срубленные при ремонте деревья

В КРТИ объяснили свое видение проблемной ситуации.

На днях Piter.TV рассказывал о спорах по поводу охраняемого ландшафта Шлиссельбургского шоссе в поселке Усть-Ижора. Активисты уверены, что участок важно сохранить в первозданном виде, оберегая зеленые насаждения и рельеф, однако в ходе реставрационных работ на шоссе частично обрушившийся берег превратился в опасный склон и значительно "облысел". Активисты уверяли, что подрядчик их обманул и не стал сохранять деревья ради удобства в процессе ремонта: вырубка в первоначальном проекте работ вовсе не предусматривалась, а бетонирование берега не разрешалось по документам. Градозащитники призывают остановить работы и отмечают, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не признает свою ошибку.

В среду, 29 января, Piter.TV получил от КРТИ ответ насчет неоднозначной ситуации. В пресс-службе нам сказали, что все ведущиеся на шоссе работы получили положительное заключение центра экспертизы и ведутся на основании согласованной документации. Берег в ходе ремонта должны укрепить подпорной стенкой, а откосы стабилизировать решеткой с посевом трав.

В комитете отметили, что реставрация не противоречит требованиям действующих режимов охраны ландшафта – об этом говорят заключения КГИОПа. Ради работ на участке необходимо было снести деревья, сказали в пресс-службе КРТИ, комитет по благоустройству специально для этого выдал порубочные билеты. Саму реставрацию в комитете называют неотложной, поскольку сползание обочин и части дороги может быть опасным для местных жителей.

<...> Установлено, что происходит сползание откосов, обочин и частично проезжей части, в связи с чем участок Шлиссельбургского шоссе находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для безопасности движения транспортных средств, а также жизни и здоровью граждан, государственному и личному имуществу, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации для жилых домов пос. Усть-Ижора, расположенных на первой линии Шлиссельбургского шоссе, с последующим полным закрытием движения транспортных средств и пешеходов. – сообщается в ответе комитета.

Взамен вырубленных деревьям КРТИ пообещали высадить более 200 новых после окончания ремонта. Восстановление исторической мощеной булыжником дороги также предусматривается.

Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / "ВКонтакте"