Проект реконструкции берега Невы в Усть-Ижоре стал скандальным. Что известно на данный момент

В конце января СПбГО ВООПИиК организовало пресс-конференцию с журналистами для обсуждения проблемы вокруг историко-культурного ландшафта Шлиссельбургского шоссе (Усть-Ижора).

Активисты объяснили свою позицию в неоднозначном вопросе. Было объявлено, что в октябре 2014 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал проект по ремонту объекта "Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской победы", заказчиком которой является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ссылаясь на закон Санкт-Петербурга №820-7 "О границах зон охраны", активисты сделали вывод, что данная территория находится в границах зон охраняемого ландшафта (ЗОЛ). Именно поэтому осуществление благоустройства на данном участке должно предусматривать сохранение естественного исторического ландшафта.

Однако к настоящему моменту более половины зелёной растительности берега утрачено, заявили активисты. Кроме того, жители Усть-Ижоры больше не могут использовать сам берег для отдыха и прогулок - в ходе работ изменился и рельеф берега; теперь это плоский, ровный, опасный склон. По сути, берег Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе в посёлке Усть-Ижора до начала реставрационных работ являлся городским парком.

Таким образом, по словам жительницы Усть-Ижоры Виктории Зверевой, компания АО "ПО Возрождение", которая и ведет работы по благоустройству территории, сначала "обманула жителей, а потом обокрала".

"Изначально, компания обещала, что всё будет хорошо. Она хотела укрепить берег со стороны Невы, но, видимо, это было трудновыполнимо, тогда и приняли решение зайти с берега, но так как деревья мешали, их стали уничтожать" - утверждает местная жительница.

Известно, что в проекте 2014-го года не предусматривалась вырубка деревьев. Из этого следует, что уничтожение зелёных насаждений и изменение ландшафта в ходе работ несогласованно и незаконно. Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга признала факт нарушения АО "ПО Возрождение" и составила административный протокол. Работы по бетонированию берега Невы в рамках капремонта шоссе проводились без разрешительной документации, уточнили в ведомстве.

Однако Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отрицает свою ошибку, считают активисты.

Чем больше проходит времени, тем больше градозащитники и жители Усть-Ижоры призывают общественность к решению проблемы.

По мнению председателя СПб регионального комитета международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Сергея Горбатенко, данный проект - это "пример вопиющего бескультурья по отношению к наследию; непонимание того, что такое наследие, и что такое ландшафт. Для большинства населения ландшафт - это синоним пейзажа, а пейзаж - это синоним того, что хранится в Третьяковке или в Русском музее. И это беда наша общая".

Все эксперты сошлись в едином мнении: необходимо немедленно остановить работы, восстановить разрушенные неграмотно проведённой реставрацией участки и пересмотреть проект. Координатор инициативной группы "Деревья Петербурга" Мария Тиника предложила и вовсе обратиться к помощи зарубежных коллег:

"Нигде в мире не производят ремонт береговых укреплений так, как это делает компания АО "ПО Возрождение", поэтому можно обратиться к опыту иностранных компаний", - уточнила активистка.

Пока активисты, археологи и жители Усть-Ижоры пытаются заручиться поддержкой администрации Колпинского района и депутатов, положение одного из самых живописных исторических мест и компонентов объекта Всемирного наследия - берега Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе - всё ещё находится в опасном положении.

Piter.tv продолжит следить за ситуацией. Нами отправлен запрос в КРТИ для прояснения вопроса.

Фото: Pixabay, Piter.tv

Текст: Рузанна Арушанян