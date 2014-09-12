"Снежные" пункты Петербурга 16 апреля завершают сезон работы

В последний рабочий день объем снежных масс, принятых ССП и СИСП, достиг рекордной отметки – 4 млн. 384 тыс. кубометров. Это абсолютный рекорд.

С 16 апреля стационарные снегоплавильные (ССП) и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга завершают свою работу в этом сезоне. Каждый год в результате утилизации снежных масс предотвращается поступление в водные объекты города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В последний рабочий день объем снежных масс, принятых ССП и СИСП, достиг рекордной отметки – 4 млн. 384 тыс. кубометров. Это абсолютный рекорд по объему принятого и переработанного снега за всю историю работы "снежных" пунктов в Петербурге с 2012 года.

В этом сезоне первый снег поступил на пункты 24 ноября, в середине декабря уже был зафиксирован первый "снежный" миллион, а в феврале эта цифра увеличилась до 4 млн.

В это же время специалисты "Водоканала" начали приводить в порядок фонтаны.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"