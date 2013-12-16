Фонтаны Петербурга начали приводить в порядок

Специалисты проверяют целостность и работоспособность оборудования, а также промывают основные элементы и основания чаши.

В Петербурге специалисты "Водоканала" начали приводить в порядок городские фонтаны после зимы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты проверяют целостность и работоспособность оборудования, а также промывают основные элементы и основания чаши.

Проверку и промыв начали с двух фонтанов в Шушарах и на Московской площади. Также "Водоканал" начал благоустройство на территориях своих предприятий, а 30 апреля сотрудники предприятия примут участие в весеннем общегородском субботнике.

Недавно в "Водоканале" показали, как воссоздают копию скульптурной композиции "Рождение Афродиты".

Фото: Piter.tv (архив)