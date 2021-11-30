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"Снежные" пункты Водоканала приняли 8 тысяч кубометров снега за сутки

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Объекты предприятия продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме.

В ночь с 29 на 30 ноября в Петербурге прошел снегопад, который за сутки принес более трети месячной нормы осадков. "Снежные" пункты петербургского Водоканала принимают и утилизируют весь объем снега, который привозят дорожные службы. 

За минувшие сутки на пунктах утилизировали более 8,2 тысяч кубометров снега. Объекты предприятия продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме. К этому зимнему сезону петербургский Водоканал подготовил 18 пунктов общей производительностью 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.

Зимой 2020-2021 годов "снежные" пункты Водоканала утилизировали более 1,8 млн кубометров снега.

При этом петербуржцы жалуются в соцсетях на снежные завалы и неубранные улицы.

Фото и видео: Водоканал

Теги: водоканал, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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